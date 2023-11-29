زوجة أقدم أسير فلسطيني تناشد مصر التوسط للإفراج عنه (فيديو)

قالت إيمان البرغوثي زوجة أقدم أسير فلسطيني، إن مصر دولة قوية والاحتلال يخشاها، ونريد أن نعمل سويا من أجل فلسطين، وأن تتوسط مصر لإخراج زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم.

وأضافت “البرغوثي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، إلى أن الاحتلال يمنعها من زيارة زوجها، قائلة: "الاحتلال يمنعنا من زيارة زوجي، ومنذ 6 أشهر لم أره".

نعتمد على مصر في دعم القضية الفلسطينية

وتابعت البرغوثي: "نعتمد على مصر في دعم القضية الفلسطينية ونحبها ونقدر مجهودها، زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم ومعتقل منذ 43 عاما، تزوجته وعاش معي عامين ونصف فقط وقضى بقية عمره في السجون الإسرائيلية وبلغ الآن من العمر 66 عاماً ".



