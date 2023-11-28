لميس الحديدي: مصر وقطر تقودان مفاوضات تمديد الهدنة في غزة (غيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنظار تتجه صوب الدوحة حيث تلتقى وفود أمنية رفيعة المستوى من الجانبين المصري والقطري، مع مدير وكالة المخابرات الأمريكية ومديري جهاز الموساد، للحديث عن صفقة جديدة أو تمديد الهدنة في مقابل إفراج عن المزيد من المحتجزين.

وأضافت لميس الحديدي،عبر برنامجها " كلمة أخيرة" على فضائية ON، مساء اليوم أن الفئة الثالثة من العسكريين لها قواعد أخرى مختلفة وحاكمة، مؤكدة أن هناك ثلاث فئات، الأولى تشمل المحتجزين من النساء والأطفال، والثانية الرجال والشباب ثم العسكريين، ولا زالوا حتى الآن يتحدثون عن مرحلة مبادلة النساء والأطفال ولم يتجاوزوها.

الصليب الأحمر: 10 إسرائيليين محتجزين لدى حماس

ولفتت لميس الحديدي إلى أننا في اليوم الخامس للهدنة أمور التسليم تتم بشكلها المعتاد، موضحة أنه منذ قليل تسلم الصليب الأحمر 10 إسرائيليين محتجزين لدى حماس، في مقابل 30 فلسطينيا.

قال الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لـ حركة فتح، إن الشعب الفلسطيني كله يتعرض إلى خطر كبير نتيجة العدوان على غزة، مؤكدا أنه لا بد من تلاحم الفصائل الفلسطينية والبعد عن الخلافات لصالح القضية الفلسطينية.

الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين تستهدف الجميع

وأضاف نائب أمين سر اللجنة المركزية لـ حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن"، عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، تستهدف الجميع، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يسعى إلى شطب الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع نائب أمين سر اللجنة المركزية لـ حركة فتح، أن الحرب الدائرة حاليًا ليست على مصير غزة بعينها، ولكن على الشعب الفلسطيني كله.



