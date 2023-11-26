التموين: ماكينات ATM في المولات الشهيرة لشراء سبائك الذهب (فيديو)

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صياغة الذهب إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف مستشار وزير التموين خلال مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن هناك بعض الماكينات سوف تطرحها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة مخصص لبيع سبائك الذهب سوف تكون متواجدة في العديد من المولات الشهير.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أنه تم طرح أحد الماكينات ATM في المولات الشهيرة ليتعامل معها المواطنين في شراء سبائك الذهب بسعر يوم الشراء.

وأوضح أن شراء السبائك سوف يتم من خلال معاملات في الممكن المخصص لذلك الفترة المقبلة حيث إن المواطن سوف يقوم باستخدام كارت الفيزا لشراء الذهب وسوف تخرج له على الفور لمن يريد اقتناء السبائك.

وأكد أن وزارة التموين سوف تعمم هذه الماكينات في مختلف المحلات الشهيرة في مصر، مضيفًا أن أسعار الذهب ارتفعت عالميا وتخطت الألفين دولار.

قيمة الذهب تتماشى مع السعر العالمي



وأوضح أن قيمة الذهب حاليا تتماشى مع السعر العالمي، مؤكداً أن ما يحدث في غزة يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي ورفعت أسعار الذهب بصورة غير مسبوقة.

واستقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2790 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3188 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2922 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2391 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1860 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1594 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1195 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22320 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2003 دولارات للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 211.27 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 241.46 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 221.34 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 181.09 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 140.85 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,510.13 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,513.88 ريال سعودي.

وسجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 265.60 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 633.82 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,255.57 ريال سعودي.