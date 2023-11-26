خيري رمضان يختلف مع إبراهيم عيسى حول "حماس".. الآن جزء من فلسطين

علق الإعلامي خيري رمضان، على النقاش بين الإعلامي إبراهيم عيسى وسفير فلسطين في بريطانيا حول “حماس”، وذلك خلال منتدى الإعلام الثاني والذي بدء اليوم ويضم نخب كثيرة من الإعلاميين.

وشدد "رمضان"، خلال تقديم برنامج "القاهرة والناس"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الإعلامي إبراهيم عيسى شارك في ندوة اليوم ضمن جلسات المنتدى وكانت حول الإعلام.

وأشار إلى أن إبراهيم عيسى لديه رأي حول حماس وقد يتفق معه البعض وقد يختلف كثيرون وقد نتفق احيانًا في رؤيته لحماس ولكن نختلف في هذه المرحلة، مشددًا على أنه ليس مع الهجوم ضد حماس الآن، حيث إنها تمثل فلسطين الآن وأن المقاومة أبلت بلاءًا حسنًا.

وأوضح أن إبراهيم عيسى لديه وجه نظر يدافع عنها، معقبًا: "إبراهيم عيسى قال أنه لا يؤمن بأن حماس حركته مقاومة"، مشددًا على أن حماس كانوا اعداءنا في 2011 لأنهم كانوا أعداء للدولة المصرية، إلا أن الوضع الآن مختلف والحكومة المصرية تتعامل معهم الآن وهم يمثلون جزء من فلسطين مهم.

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هذه الهدنة الوشيكة للأحداث في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار بين 4 أيام أو 5 أيام ويصحب وقف إطلاق النار إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : “وجود إسرائيل بكل عدوانيتها ووحشيتها في غزة أصبح واقع.. تصرفات حماس مكنت إسرائيل من قتل 8500 امرأة وطفل لمجرد رغبتها في عملية تبادل الأسرى”.

وأوضح أن حركة حماس تقدم الإفراج عن 240 سيدة وطفل فلسطيني على انه نصر وفتح، موضحًا أنه كلما خرج أسير فلسطيني واحد عن السجن فهو شئ عظيم، لكن كان مقابل الإفراج عن هذا العدد من الأسرى الفلسطينين هناك 8500 امرأة وطفل قتلى الحرب إلى الآن، متابعًا: “حركة حماس مختلة وليست مجنونة.. مكنت الاحتلال من قتل 8500 امرأة وطفل".

وشدد على أن هذا استكمال للحقيقة بكل وضوح بأن هناك 13 ألف قتيل فلسطيني الآن، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" هو قرار من حماس غير مدروس وناجحها نجاح مبهر في جانبها العسكري، وزلزلت نظيرة الأمان الإسرائيلي، متابعًا: "8500 امرأة وطفل قتيل أمام الإفراج عن 240 هذه الحسبة لا ترضي الضمير".