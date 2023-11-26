الغرف التجارية تكشف عن الحل لأزمة ارتفاع أسعار السكر (فيديو)

علق حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية،على أزمة ارتفاع أسعار السكر، قائلا: "مبادرة تخفيف الأسعار لم تحقق أهدافها بسبب عدم التزام العديد من المشاركين فيها وبعض التجار وعدد من المصانع لم تلتزم بمعايير مبادرة تخفيض الأسعار.

ضبط مراحل تداول السكر بالصورة الصحيحة

وأكد حازم المنوفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أنه يجب ضبط مراحل تداول السكر بالصورة الصحيحة حتى نضمن عدم ارتفاع أسعاره بالشكل المبالغ فيه.

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: “هناك من يستغل أزمة السكر في الشارع لزيادة الأسعار وتحقيق مكاسب طائلة”، مطالبا بالتحرك فورا لمنع زيادة أسعار السكر في الأسواق بسبب الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية على السكر فورا وليس بعد 10 أيام.

وأردف أن سعر السكر في الأيام الحالية غير طبيعي على الإطلاق وأصحاب المحلات والتجار تمارس الاحتكار لرفع أسعار السكر في الأسواق.

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن مصر على بعد خطوة من الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل إنتاجنا من السكر لنحو 2.8 مليون طن من السكر سنويا واستهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويا في الظروف العادية.

ولفت إلى أن الفجوة تصل في الظروف العادية لنحو 400 ألف طن فقط يتم استيرادهم من الخارج، ونسبة الاكتفاء الذاتي حاليا تصل لـ90%.

وأضاف عبدالرحمن أن الزيادة السكانية الكبيرة والتغيرات المناخية السلبية وزيادة أسعار السكر عالميا والحروب الدائرة مع العادات الغذائية السيئة كلها أسباب أدت لنقص المعروض من السكر وزيادة أسعاره.

وأشار الى أنه لعبور هذه الخطوة وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من السكر يجب السيطرة علي منظومة توزيع السكر ومنع الاستغلال والاحتكار وتشديد الرقابة علي تداول السكر وطرح السكر في البورصة السلعية وزيادة الكميات المطروحة في المنافذ الحكومية

وزيادة أسعار بنجر السكر لتحفيز المزارعين على زيادة مساحات زراعته وتوفير مستلزمات زراعة القصب والبنجر تقاوي ومبيدات بكميات كافية وأسعار مناسبة.

فضلا عن توفير الآلات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد قصب السكر والبنجر. التوعيه اللازمه والارشاد الزراعي للمحاصيل السكريه من حيث طرق الزراعة والري و زراعة الأصناف ذات نسبة السكر العاليه من البنجر والقصب و ضرورة تغيير العادات والتقاليد في زيادة استهلاك السكر .

واكد ابوصدام اننا نزرع ما يزيد عن 350 الف من محصول قصب السكر واكثر من 600 الف فدان من محصول البنجر وأن الدولة تقوم بجهود كبيره لزيادة مساحات زراعة البنجر وتحاول التحول لزراعة القصب بنظام الشتلات ونطالب بالمزيد من الجهود لمنع استغلال واحتكار سلعة السكر والحد من استهلاكنا حيث تعد مصر من اعلي دول العالم استهلاكا للسكر.