"إسعاف 24" في كل المحافظات خلال عام.. فيديو

علق د. أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية، على افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ٥ فروع تابعة لصيدليات "إسعاف ٢٤"، بعد تطويرها، مشددًا على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر تعليمات اليوم للهيئات والوزرات المختصة بالمساعدة في تحديد مواقع في كل محافظة لتعميم "إسعاف 24" بكل محافظات مصر.

تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها

وأضاف أنه يتم التركيز حاليًا على خدمة المريض وتوفير العلاج بأسهل طريقة، وأن يكون المريض على دراية بالعلاج الذي يحصل عليه، مشددًا على أن كان هناك استراتيجية بإنشاء صيدلية "إسعاف 24" في المحافظات للتخفيف عن المواطنيين، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأوضح أنه تم بدء اليوم بافتتاح الصيدلية بـ5 أماكن، ومنهم "إسعاف 24" الموجودة في رمسيس، والأميرية والمنصورة والأسكندرية وأسيوط، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة افتتاح "إسعاف 24" في كل المحافظات خلال سنه من الآن، مشددًا على أن هذا المشروع يأتي لتوجية الخدمة للمواطن ولا يتم البحث عن الربحية أكثر من ما يتم البحث عن خدمة المواطنين والمرضى.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح ٥ فروع تابعة لصيدليات "إسعاف ٢٤"، بعد تطويرها، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

عقب إعطاء إشارة البدء إيذاناً بالافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها، يتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، لكون تلك الصيدليات تُسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات.

ووجه مدبولي بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات "إسعاف 24" بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز.