وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة أسعار السكر (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن طرح السكر بسعر 27 جنيهاً أدى لزيادة الضغط والطلب لدرجة أن بعض الجهات مثل المقاهي والمحال التجارية الصغيرة التي تقدم حلوى المشبك وغيرها تقوم بالشراء عدة مرات ولذا اصدرنا تعليمات بالامس أن يتم تسليم المحال والمصانع التي تعتمد على السكر حصة عن طريق المحليات والمحافظين عبر التسليم المباشر بدلاً من الاقتطاع من نصيب المواطن

سكر التموين متوفر بسعر 12.5 جنيهاً للكيلو

وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على فضائية أون، مساء اليوم الأحد، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر، وبالرغم من الارتفاعات لازال سكر التموين متوفر وبكميات كبيرة وبسعر 12.5 جنيهاً للكيلو، لافتا إلى أنه تم ضخ 164 ألف طن سكر والأزمة ستنتهي خلال 10 أيام.

وأشار إلى أن وزارة التموين هي الجهة المسئولة عن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وعن السلع التموينية وأنه لأول مرة في تاريخ وزارة التموي تصبح الوزارة غير مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية.

وتابع وزير التموين، أنه سيتم توفير إحتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر كاملاً وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهاً للكيلو عبر البورصة السلعية .

ولفت إلى أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهاً لليلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالاضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة ".

وعلق حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية،على أزمة ارتفاع أسعار السكر، قائلا: "مبادرة تخفيف الأسعار لم تحقق أهدافها بسبب عدم التزام العديد من المشاركين فيها وبعض التجار وعدد من المصانع لم تلتزم بمعايير مبادرة تخفيض الأسعار.

وأكد حازم المنوفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أنه يجب ضبط مراحل تداول السكر بالصورة الصحيحة حتى نضمن عدم ارتفاع أسعاره بالشكل المبالغ فيه.

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: “هناك من يستغل أزمة السكر في الشارع لزيادة الأسعار وتحقيق مكاسب طائلة”، مطالبا بالتحرك فورا لمنع زيادة أسعار السكر في الأسواق بسبب الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية على السكر فورا وليس بعد 10 أيام.

وأردف أن سعر السكر في الأيام الحالية غير طبيعي على الإطلاق وأصحاب المحلات والتجار تمارس الاحتكار لرفع أسعار السكر في الأسواق.