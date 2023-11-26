مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة

أكدت فضائية "القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلا عن تقارير إسرائيلية، أن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

جيش الاحتلال عن شروط وآليات تمديد الهدنة

وأعلن جيش الاحتلال عن شروط وآليات تمديد هدنة لأربعة أيام في قطاع غزة، والتي تنتهي يوم الإثنين، على قاعدة واحد مقابل ثلاثة، للإفراج المتبادل عن المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى وقف العمليات العسكرية مؤقتا، مشيرة إلى أن مصدر البيانات هو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

وينص الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية مصرية أميركية، على الإفراج عن 50 رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة لهذه الهدنة القابلة للتجديد، والتي بدأت الجمعة.

وقبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ، ضمّنت قائمة نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية، أسماء 300 معتقل فلسطيني موجودين في سجون إسرائيلية، في إشارة إلى أن صفقة تبادل الأسرى قد تتجاوز 150 فلسطينيا.

هذا وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن التوقعات تشير إلى أن عدد المحتجزين لدى حركة حماس ما زال أكثر من 200 شخص، حتى بعد الإفراج عن بعض الأسرى.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول مطلع القول إن وفدا قطريا زار إسرائيل السبت لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها الجمعة ولمدة أربعة يام.



وقال المسؤول إن فريق العمليات القطري نسق أيضا مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين دون عوائق.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن مسؤولين قطريين ومصريين ساعدوا على تذليل العقبات التي أدت إلى تأخير إطلاق سراح المحتجزين في إطار اتفاق الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.



