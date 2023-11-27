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نشرة التوك شو.. أزمة أسعار السكر تشعل الغضب.. ومفاوضات لمد هدنة غزة باحث مصري يكشف مفاجأة عن تسبب نابليون في تحطيم أنف أبو الهول
الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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باحث مصري يكشف مفاجأة عن تسبب نابليون في تحطيم أنف أبو الهول

أبو الهول
أبو الهول

قال الدكتور باسم الشماع، باحث في علم المصريات، إن القائد الفرنسي بابليون بونابرت رجل دموي غازي قاتل، لكنه لم يدمر ولم يضرب بالمدفعية أنف أبو الهول، وهناك رسام دنماركي الجنسية طُلب منه أن يأتي إلى مصر ويرسم آثار مصر للحاكم الدنماركي آنذاك".

 

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وأضاف “الشماع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد،:: "الرسام جاء إلى مصر ودخل الى الإسكندرية عام 1737 وتوجه إلى الجيزة ورسم أبو الهول، الرسمة وصلت لنا وهي موجودة في المراجع المعتبرة، والرسم أظهرت أن أنف أبو الهول مدمر تدميرا يشبه التدمير الآن، وهذا كان قبل الحملة الفرنسية لـ61 سنة".

أنف أبو الهول محطمة قبل وصول نابليون بـ61 سنة

وأكد الباحث في علم المصريات،: "أنف أبو الهول محطمة قبل وصول نابليون بـ61 سنة"، موضحا: "هناك علامات في رأس أبو الهول تظهر أن هناك شخص تسلق وضرب الأنف وتسبب في سقوطها وهذا دليل على أن الأنف قد حطمت بفعل فاعل بشري".

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