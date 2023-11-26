5 طائرات تحمل مساعدات إنسانية تصل إلى مطار العريش (فيديو)

وصلت 5 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش بحمولة حوالي 200 طن، تمهيدا لإرسالها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح.

3 طائرات قطرية تصل العريش

وأكدت فضائية “القاهرة اليوم” أن الـ5 طائرات منهم 3 لدولة قطر، وطائرة من السعودية وأخرى من بلجيكا وتتضمن بمساعدات طبية وغذائية بالإضافة إلى سيارات إسعاف.

وأشارت "القاهرة اليوم" إلى أن مستشفيات العريش تتأهب لاستقبال المزيد من مصابي قطاع غزة من خلال الاستعدادية الكبيرة من الأطقم الطبية المجهزة على مدار لاستقبال المزيد من الحالات، مشيرا إلى أنه من المتوقع تزايد استقبال حالات المصابين بعد إقرار هذه الهدنة في الساعات المقبلة.

ولفت مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مستشفى العريش العام يستقبل 135 مصابا فلسطينيا، 60% منهم أطفال، وتم تحويل 73 حالة منهم لمستشفيات أخرى لاستكمال العلاج، أما الباقي مازال يخضع لبروتكولات العلاج في مستشفى العريش، مشيرا إلى أن الإصابات جسيمة وتختلف بين كسور وبتر وغيرهما.

وتابع، أن مستشفى العريش استقبلت 16 من الأطفال الخدج خلال الأيام السابقة، تحول منهم 6 حالات إلى القاهرة، ليصبح عدد إجمالي الحالات التي تحولت إلى القاهرة 18 طفل، موضحا أن هناك 10 أطفال مازالو يخضعون للرعاية الكاملة داخل مستشفى العريش من قبل الأطقم الطبية.



أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إرسال 108 قوافل مساعدات لقطاع غزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يومي 9 و10 أكتوبر الماضي، لافتا إلى انطلاق 557 قافلة أول أمس، مشددًا على أنه وهو أمر غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ المحصلة التي جرت في المراحل الأربعة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة جرى تقديرها بنحو 975 شاحنة، بحمولة 9 آلاف طن من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، من الجهود الشعبية بالإضافة إلى 3000 طن آخرين.

مساعدات مصر 80% من التي أرسلها العالم إلى غزة

وأوضح أن المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة من دول العالم لم تتخطَ 3 آلاف طن، ما يعني أنَّ مساهمة مصر تزيد عن 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع.

وأكد أن غزة دخلها أكبر قافلة مساعدات لقطاع غزة بعد اتفاق الهدنة، ما يعتبر علامة بارزة على الدور المجتمعي الإنساني المصري وتوجيهات القيادة، مؤكدًا أنه لا يجب على أحد المزايدة على مصر بعد هذا الدور الكبير، حيث إن معبر رفح مفتوح يوميا، ومصر تقدم مساعدات ضخمة وغير مسبوقة.