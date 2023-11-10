البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون بالدوري السعودي 2024.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون بالدوري السعودي 2024.. يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون بالدوري السعودي 2024.. يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يستضيف ملعب الملك فهد الدولي اليوم، مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي الهلال بنظيره التعاون في الجولة الثالثة عشر من عمر منافسات بطولة الدوري السعودي روشن، المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

حيث يدخل الهلال لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 32 نقطة، ونادي التعاون في جدول ترتيب الدوري في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

يدخل نادي الهلال المباراة وهو متربع على قمة ترتيب دوري روشن 2024 برصيد 32 نقطة، بفارق 4 نقاطٍ عن النصر الوصيف، وسيسعى للدخول للتوقف الدولي بنفس فارق النقاط على الأقل عن العالمي، ولم يمنحه ذلك إلا الانتصار على سكري القصيم.

على الجانب الآخر، يخوض نادي التعاون بداية موسم يمكن وصفها بالرائعة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي الرابع ومتفوقًا على الاتحاد والشباب، لكن الفريق تعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة، ويمني النفس في العودة من الرياض بانتصار يبقيه في دائرة القمة.

من المرتقب أن يأتي هذا اللقاء بين الهلال والتعاون بعد فوز مستحق للهلال على مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا وهو ما جعله قريب للغاية من الوصول إلى الدور 16 من البطولة، بجانب أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

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وعلى الجانب الآخر فريق التعاون يقدم موسم قوي إلى الآن حيث أنه يحتل ثالث مركز برصيد 25 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز على الهلال للحفاظ على مركزه بعد التعادل الاخير مع ضمك، وبناء عليه من المتوقع أن يكون هذا اللقاء به الكثير من الاثارة والندية.

موعد مباراة الهلال ضد التعاون في دوري روشن السعودي

تنطلق مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة دوري روشن، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون في دوري ورشن السعودي

تذاع مباراة اليوم بين الهلال ضد التعاون علي مجموعة قنوات ssc الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي، ومن المنتظر أن تذاع المباراة،