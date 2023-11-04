مصيلحى : لا نية فى التفريط فى مابولولو هداف الدورى

أستقبل اليوم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى هداف الدورى الأنجولى مابولولو ، لتهنئته على أستمرار المستوى المتميز والرائع له منذ إنطلاق بطولة الدورى الممتاز و تصدره قائمة هدافى مسابقة الدورى ، و كذلك لدعمه و تحفيزه لمواصلة هذا الأداء خلال المبارايات القادمة

و أكد رئيس النادى لهداف الفريق على تقدير الجميع داخل قلعة زعيم الثغر لمجهوداته و أداءه و إلتزامه منذ إنضمامه لصفوف زعيم الثغر ،و من المقرر أن يُغادر اللاعب إلى بلاده خلال الساعات القادمة للإنضمام لمعسكر منتخب أنجولاً

و أشار رئيس النادى بأنه يأمل من الاعلام المصرى تحرى الدقة فى أي أخبار خاصة بنادى الاتحاد السكندرى و خاصة عن هداف الفريقمابولولو ، حيث كثرة الشائعات عن مستقبل المهاجم الانجولي

و أوضح مصيلحى بأنه ليس من المنطق رفض العديد من العروض الواردة للتعاقد مع مابولولو عقب نهاية الموسم الماضى سواء داخلية أوخارجية ، أن يتم الحديث الآن عن أنتقاله و نحن فى بداية الموسم !!

مؤكداً بأنه لا توجد أي نيه مطلقاً للتفريط في المهاجم الأفضل بالدورى المصرى و في حال الموافقة على أنتقال " مابولولو " ستكون وجهتهخارجياً و ليس داخلياً

وطالب رئيس نادى الاتحاد السكندرى اللاعب بأن يحافظ على لقب هداف للدورى المصرى الذى حققه الموسم الماضى .