السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصيلحى : لا نية فى التفريط فى مابولولو هداف الدورى

بوابة الوفد الإلكترونية

أستقبل اليوم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد  السكندرى هداف الدورى الأنجولى مابولولو ، لتهنئته على أستمرار المستوى المتميز والرائع له منذ إنطلاق بطولة الدورى الممتاز  و تصدره قائمة هدافى مسابقة الدورى ، و كذلك لدعمه و تحفيزه لمواصلة هذا الأداء خلال المبارايات  القادمة

و أكد رئيس النادى لهداف الفريق على تقدير الجميع داخل قلعة زعيم الثغر لمجهوداته و أداءه و إلتزامه منذ إنضمامه لصفوف زعيم الثغر ،و من المقرر أن يُغادر اللاعب إلى بلاده خلال الساعات القادمة للإنضمام لمعسكر منتخب أنجولاً

و أشار رئيس النادى بأنه يأمل من الاعلام المصرى تحرى الدقة فى أي أخبار خاصة بنادى الاتحاد السكندرى و خاصة عن هداف الفريقمابولولو ، حيث كثرة الشائعات عن مستقبل المهاجم الانجولي

و أوضح مصيلحى بأنه ليس من المنطق رفض العديد من العروض الواردة للتعاقد مع مابولولو عقب نهاية الموسم الماضى سواء داخلية أوخارجية ،  أن يتم الحديث الآن عن أنتقاله و نحن فى بداية الموسم !!

مؤكداً بأنه لا توجد أي نيه مطلقاً للتفريط في المهاجم الأفضل بالدورى المصرى و في حال الموافقة على أنتقال " مابولولو "  ستكون وجهتهخارجياً و ليس داخلياً

وطالب رئيس نادى الاتحاد السكندرى اللاعب بأن يحافظ على لقب هداف للدورى المصرى الذى حققه الموسم الماضى  .

 

FEC0D849-2049-47B1-8CC1-D69C309A1327
FEC0D849-2049-47B1-8CC1-D69C309A1327
الجريدة الورقية