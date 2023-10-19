إغلاق طريق القاهرة /الأسكندرية الزراعي بأبو حمص مساءاليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة ،أنة بالتنسيق مع هيئة الطرق ، وإدارة المرور ، علي إستكال العمل بكوبري أبو حمص أعلي الطريق الزراعي السريع ، بنطاق الوحدة المحلية ، اليوم الخميس الموافق 19 من أكتوبر2023 من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتي صباح غدا الجمعة .

وسوف يتم تحويل مسار القادم من دمنهور من مدخل القروي ومدخل المدينة ، مرورا بترعة المحمودية ، حتي مخرج القناوية والرباط ودسونس .

وبالنسبة للقادم من الأسكندرية ، من مدخل دسونس والرباط والقناوية مرورا بترعة المحمودية ،حتي مخرج المدينة والقروي ، بنطاق مركز أبو حمص ، وبقية المسارات والتحويلات بمعرفة الإدارة العامة للمرور ، وإدارة مرور البحيرة .