أسعار الدواجن اليوم الأحد في المزرعة.. وتراجع الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الطيور لاسيما الدواجن خلال تعاملات اليوم الاحد من ارض المزرعة والاسواق المحلية، باستثناء تراجع سعر الفراخ البيضاء والتي انخفضت لتسجل نحو 72 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال السطور الاتية، للوقوف على أخر المستجدات التي طرأت على الساحة التسعيرية اليوم الاحد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 72 جنيهًا و111 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الاسواق ومن ارض المزرعة

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة تراجعًا وصلت إلى 72 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

بينما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 92 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 111 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة

وبجانب اسعار الفراخ البيضاء اليوم، ترصد «أسواق للمعلومات» أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 43 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 17 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 32 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 57 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 47 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 39 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 22 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيهًا.