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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

الأهلي
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وسيراميكا كليوباترا عصر اليوم، في لقاء مباراة مؤجل من  الاسبوع الثاني ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
 

 

تاريخ مواجهات الاهلى وسيراميكا كليوباترا 
 

وتقابل فريق الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في 6 مباريات سابقة، قبل صدام اليوم في مسابقة الدوري المصري، استطاع ابناء القلعة الحمراء تحقيق الانتصار في أربع مواجهات، وتعادل في مباراتين، ويملك سجلا خالى من الهزائم.


توقيت مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباارة الاهخلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.
 

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا
 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير, مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

في خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

 

 

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