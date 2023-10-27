مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي،Al Hilal vs Al Ahly matchفي إطار الجولة الحادية عشر من دوري السعودي للموسم الحالي 2023/2024، ستشهد مساء اليوم الموافق 27 أكتوبر 2023، قمة ديربي مميزة بين نادي الهلال، الذي يُعرف بزعامته في آسيا، ونادي الأهلي الراقي. يعتبر هذا اللقاء واحدًا من أبرز مباريات دوري روشن للمحترفين في السعودية.

تحظى مباراة الهلال والأهلي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري السعودي «روشن» باهتمام كبير، لدى عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط.. هذا وفقًا لمحركات البحث العالمية، والتي شهدت تزايدًا كبيرًا قبل ساعات من انطلاق المواجهة المتوقع أن تكون نارية، لما يمتلكه الفريقان من لاعبين من الطراز العالمي، حيث يمتلك الزعيم السنغالي كوليبالي، ومالكوم وميتروفيتش، والبرتغالي نيفيز، في المقابل يضم الأخضر البرازيلي فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ميندي.

موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي

تقام المباراة بين الهلال والأهلي في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي

تنقل المباراة عبر قناتي SSC5 ، SSC1 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.

معلق مباراة الهلال والخليج اليوم في الدوري السعودي

يعلق على اللقاء كل من فارس عوض، وكذلك القناة الصوتية الثانية يتواجد فيها المعلق المصري مدحت شلبي وبصحبته تامر بدوي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والاهلي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والاهلي | من هنــــا

ومن المتوقع أن يلعب الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – مالكوم

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشيل ديلجادو

بينما من المتوقع أن يلعب الاهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – عبدالباسط هندي – روجر إيبانيز – بسام الحريجي

خط الوسط: محمد المجحد – فرانك كيسي – جابري فيجا

خط الهجوم: رياض محرز – روبرتو فيرمينو– فراس البريكان

عودة البريكان تمنح الأهلي دفعة معنوية قبل مواجهة الهلال

تلقى النادي الأهلي السعودي دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الهلال ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد إعلان عودة فراس البريكان إلى تشكيلة الفريق الأساسية.

ويعتبر البريكان من أهم لاعبي الأهلي وأكثرهم تأثيرًا، حيث يتمتع بقدرات فنية عالية وتسجيلية مميزة. وسجل البريكان 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 10 مباريات مع الأهلي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يشارك البريكان أو ألان سانت ماكسيمان في خط الهجوم بجوار روبرتو فيرمينو ورياض محرز، مما يشكل ثلاثيًا هجوميًا قويًا للغاية. ويأمل الأهلي أن يستفيد من تواجد البريكان في التشكيلة الأساسية لتحقيق الفوز على الهلال في هذه المباراة الهامة.