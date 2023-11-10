مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي:كورة لايف،تستضيف الملعب الدولي للملك فهد اليوم مباراة قوية في إطار منافسات الدوري السعودي روشن بين الهلال والتعاون في الجولة الثالثة عشرة من البطولة. يدخل الهلال المباراة متصدرًا الجدول برصيد 32 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

يتطلع الهلال إلى تحقيق الانتصار واقتناص النقاط الثلاث للمحافظة على صدارة الدوري والتقدم نحو حسم اللقب في هذا الموسم. فقد تمكن الفريق الهلالي من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على الفتح بنتيجة 2-0.

من ناحية أخرى، يقدم التعاون موسمًا رائعًا ولكنه فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ضمك. يسعى التعاون إلى تحسين أدائه وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة لتحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب أكثر من المتصدر.

ويدخل الهلال المباراة متصدرًا ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة جمعها خلال 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في لقائين.

بينما يتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة جمعها خلال 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 4، وخسر مباراة وحيدة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون

قنوات SSC الرياضية متاحة فقط وحصريًا على القمر الصناعي عرب سات، ومن ضمنها القناة الناقلة لمباراة الهلال والتعاون "SSC EXTRA 1"، والتي تجدها من خلال التردد التالي..

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تردد قناة SSC EXTRA 1 على عرب سات

التردد : 12418.

: 12418. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والتعاون على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على استاد الملك فهد الدولي، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخ الجمعة 10 نوفمبر 2023 موعد المباراة 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب الملك فهد الدولي القنوات الناقلة SSC Sports HD شاهد

معلق مباراة الهلال والتعاون

يتولى مهمة التعليق على لقاء الهلال والتعاون الثنائي رؤوف خليف وفهد العتيبي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون بالدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو – مالكوم – ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشيل ديلجادو

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موعد مباراة الهلال ضد التعاون في دوري روشن السعودي

تنطلق مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة دوري روشن، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.