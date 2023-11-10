مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت في الدوري السعودي،تجري مباراة بين الهلال والتعاون في استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024. يُظهر هذا اللقاء التنافس الشديد في الدوري، الذي يستمر في تقديم مستوى مثير ومثير للاهتمام، خاصةً مع الصفقات الكبيرة التي أجرتها الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يدخل الهلال لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 32 نقطة، ونادي التعاون في جدول ترتيب الدوري في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

ويستعد الفريق الهلالي أو الزعيم بقوة لاقتناص نقاط المباراة الثلاث من أجل الحفاظ على تصدر قائمة الدوري والحصول على اللقب هذا الموسم،

واستطاع الهلال الفوز على الفتح بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية من الدوري، أما التعاون، فيقدم موسمًا أكثر من رائع هو الآخر، لكنه فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ضمك، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

نادي الهلال لعب حتى الآن 12 مباراة فاز في 10 وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، أما التعاون ففاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مناسبات وخسر في مباراة وحيدة.

موعد مباراة الهلال ضد التعاون

وتلتقون مع مباراة التعاون والهلال في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون

وتشاهدون مباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بتعليق فهد العتيبي ورؤوف خليف.

تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون بالدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو – مالكوم – ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشيل ديلجادو

ظهر رياض محرز وهو يدلي بتصريحاته لقناة "إم بي سي أكشن"، في حالة من "الإحباط" و"التأثر"، معبرًا عن ذلك بمرارة كبيرة، عكس ما تعوّد عليه الجمهور من خرجات محرز الإعلامية، وذلك بسبب تضييع الأهلي فوزًا كان في المتناول، وبنتيجة عريضة على حد وصفه.

وقال محرز محللًا لما جرى من تطورات سلبية للأهلي في مباراة ضمك: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وتحكمنا بها، لأنها كانت سهلة خلال الشوط الأول. وبعد ذلك -في الشوط الثان-ي أعطيناهم فرصة للعودة، وهذا شيء معيب".

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وأضاف: "ولكن علينا التعلم من ذلك، لأنه شيء تكرر عدة مرات، وهذا معيب، لأننا كنا نستحق اليوم الفوز بـ 3 أو 4 لصفر، لكنهم عادوا في المباراة وتعادلنا (2-2)، وهذا أمر صعب، لأننا بدأنا المباراة (2-0) وبكل سهولة أتتنا الفرص لتحقيق 3 أو 4 أهداف، ولكن للأسف لم نسجل".

واختتم النجم الجزائري تصريحه "المر"، داعيًا زملاءه إلى التعلم من هذه الأخطاء، وعدم تكرارها مستقبلًا، قائلًا: "وفي الشوط الثاني استرخينا قليلًا، وأعطيناهم الفرصة للتسجيل، المهم علينا العودة والتعلم مما حصل، لأنه أمر أصبح يتكرر عدة مرات. فما يحصل صعب ومحبط، ولكن الحمد لله سنستمر بالعمل إن شاء الله".