قصف إسرائيلي يضرب مُحيط مستشفى "العودة" في شمال غزة

أعلن "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إصابة متطوع وخروج سيارتي إسعاف عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى "العودة" في شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، بأن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني للمركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين مهددة.

حماس تُعلن حقيقة التوصل إلى اتفاق هُدنة مع إسرائيل

من ناحية أخرى، نفى "طاهر النونو" المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن يكون تم التوصل إلى اتفاق هُدنة مع الجانب الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقال النونو مساء اليوم الخميس: "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة عبر هدنة لمدة 4 ساعات يوميا هناك.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: " الحديث عن هدنة إنسانية هي ذر للرماد في العيون، هذه خدعة يحاول بها الاحتلال تمرير مخططه للتهجير القسري لشعبنا نحو سيناء".

من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي: "لا يوجد وقف اطلاق نار هناك فقط وقفات استراتيجية لاطلاق النار".

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 34 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.