الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة..اتحاد جدة يواجه أبها في أول مباراة بعد رحيل نونو سانتو

نونو سانتو مدرب اتحاد
نونو سانتو مدرب اتحاد جدة السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة نظيره أبها مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتعد مباراة الاتحاد وأبها هي الأولي للعميد بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو بعد هبوط كبير في مستوى الفريق مؤخرًا بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

يبتعد الاتحاد عن تحقيق الفوز في أخر 5 مباريات على التوالي بمسابقة الدوري، كما خسر أخر مواجهة بدوري أبطال آسيا على يد نادي القوة الجوية العراقي.

ويدخل العميد مباراة اليوم وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة  ، فيما يأتي أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

وتلقي الاتحاد الهزيمة في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي أمام نظيره فريق الشباب بهدف نظيف ، فيما حقق أبها فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود بثلاثية مقابل هدفين.

ويسعي العميد لتحقيق الفوز على أبها من أجل العودة لنغمة الأنتصارات وتصحيح مسار الفريق في جدول ترتيب المسابقة باعتباره حامل لقب النسخة الماضية ، فيما يرغب أبها في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل تحسين وضعه في الجدول.

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