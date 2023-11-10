عاجل
السيسي يبحث مع أمير قطر مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة وجهود التهدئة
الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يواجهن وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي  اليوم في السادسة مساء اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي الجمعة مع فريق وادي دجلة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

إقرأ أيضًا..

txt

سيدات طائرة الأهلي يهزمن أصحاب الجياد في أولى مباريات الدوري

txt

نجم طائرة الأهلي: سنقاتل للفوز بجميع الألقاب


ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.
وشهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب المدير الفني إبراهيم فخر الدين، على بعض الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.
وكان فريق سيدات طائرة بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.

مواد متعلقة

الأهلي يحل ضيفا على القناة في دوري المرتبط لكرة السلة

بركات: الأهلي بعيد عن مستواه.. والدبيس يكافح لتعويض معلول

ضمك يضع الأهلي في موقف محرج ويتعادل في اللحظات الاخيره بالدوري السعودي

طلائع الجيش يتفوق على الأهلي بدوري الجمهورية للناشئين

بعد الخسارة أمام برشلونة .. مصير الأهلي في مونديال اليد

فيوتشر يوافق على انتقال عمر كمال إلى الأهلي بشرط

مدرب الأهلي يرفض التعاقد مع مهاجم إنبي لهذا السبب

أفشة يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز
الجريدة الورقية