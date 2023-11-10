سيدات طائرة الأهلي يواجهن وادي دجلة اليوم في بطولة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي اليوم في السادسة مساء اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي الجمعة مع فريق وادي دجلة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

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ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.

وشهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب المدير الفني إبراهيم فخر الدين، على بعض الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات طائرة بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.