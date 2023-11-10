مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم (يلا شوت) في الدوري السعودي للمحترفين

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم (يلا شوت) في الدوري السعودي للمحترفين،يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره التعاون، في إطار منافسات الجولة الـ13 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويلتقى الهلال مع التعاون على ستاد الملك فهد الدولي، في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الجمعة.

ويدخل الهلال المباراة متصدرًا ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة جمعها خلال 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في لقائين.

بينما يتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة جمعها خلال 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 4، وخسر مباراة وحيدة.

وظهر رياض محرز وهو يدلي بتصريحاته لقناة "إم بي سي أكشن"، في حالة من "الإحباط" و"التأثر"، معبرًا عن ذلك بمرارة كبيرة، عكس ما تعوّد عليه الجمهور من خرجات محرز الإعلامية، وذلك بسبب تضييع الأهلي فوزًا كان في المتناول، وبنتيجة عريضة على حد وصفه.

وقال محرز محللًا لما جرى من تطورات سلبية للأهلي في مباراة ضمك: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وتحكمنا بها، لأنها كانت سهلة خلال الشوط الأول. وبعد ذلك -في الشوط الثان-ي أعطيناهم فرصة للعودة، وهذا شيء معيب".



موعد مباراة الهلال ضد التعاون في دوري روشن السعودي

تنطلق مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة دوري روشن، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون في دوري ورشن السعودي

تذاع مباراة اليوم بين الهلال ضد التعاون علي مجموعة قنوات ssc الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي، ومن المنتظر أن تذاع المباراة،

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تشكيل الهلال المتوقع:

ياسين بونو

ياسر الشهراني - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

محمد كنو - مالكوم - ناصر الدوسري

سالم الدوسري - ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو

معلق مباراة الهلال ضد التعاون في دوري ورشن السعودي

أسندت مجموعة قنوات ssc، التعليق علي أحداث مباراة الهلال و التعاون المقرر لها اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري السعودي إلي المعليق الكبير رءوف خليفة