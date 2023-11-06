عمرو أديب مدافعا عن بيومي فؤاد: لو بيعرض في إسرائيل مش هتعملوا معاه كدا

دافع الإعلامى عمرو أديب عن الفنان بيومي فؤاد، بعد الهجوم الذي تعرض له عقب انتقاده لموقف زميله محمد سلام الذي اعتذار عن عدم المشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي»، بموسم الرياض بالسعودية، بسبب الأحداث التي تشهدها غزة

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بى سى مصر»مساء اليوم الأحد،: «متضايق من بيومي فؤاد وشايفه عبده للفلوس والمادة ومش شايف فلسطين، انتوا شايفين اللي اتعمل في بيومي فؤاد النهارده أد اللي عمله، هل العقاب الجماعي الأسطوري اللي معمول أد الكلمتين قالهم على المسرح؟ هو عمل إيه؟ الراجل بيشتغل شغلته، بيشتغل ممثل، إيه السر».

إيه اللي انتوا بتقولوه عن الراجل، إيه الشتيمة القبيحة دي؟

وأضاف عمرو أديب : "هو بيومي فؤاد عمل إيه؟! إيه اللي انتوا بتقولوه عن الراجل، إيه الشتيمة القبيحة دي؟! ده لو بيعرض في إسرائيل مش هتعملوا معاه كدا، ايه الهيستيريا دي؟!».

وتابع عمرو أديب: «أول امبارح كان في 7 مطربين مصريين بيغنوا في أبوظبي، ولا حد قرب لهم، في مصر في عدد من الحفلات ولا حد قرب لهم، إنما هو عشان في الرياض، أنا بتكلم بصراحة، هو عمل إيه؟ هو واللي معاه عملوا إيه؟».

وأعرب الفنان بيومي فؤاد عن استيائه وحزنه الشديد من الهجوم والعنف الذين يتعرضون له صناع مسرحية زواج اصطناعي، موسم الرياض هذا العام، والتي تتزامن مع الأحداث المأساوية التي يشهدها شعب فلسطين.

وصرح بيومي فؤاد أثناء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" التي يشارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلاً: "أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، إحنا مش جايين نضحك إحنا جايين نقدم فننا ... احنا محتاجنكم وانتوا محتاجينا".

وتابع بيومي فؤاد حديثه معلقاً: "كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نضحك، ولو الموضوع كدا يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور، مفروض ينتحروا".



ومن هاجم الفنان بيومي فؤاد خلال تصريحات له، الفنان محمد سلام، وذلك بسبب انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، مشيراً: مش من حقك إنك تغلط في فنك.

علق بيومي فؤاد على موقف محمد سلام بعد انسحابه من المسرحية قائلاً: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا".