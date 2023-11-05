البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس.

وتابع "أبوسعيد" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الفسفور الأبيض والقنابل المسمارية، ولم يتصد له أحد، فذهب إلى أبعد من ذلك.

وواصل "أبوسعيد" أنه من المهم أن نعترف أن هناك حقائق متعددة متناقضة، إذ ما يحدث على الأرض غير مقبول تمامًا، وهو عبارة عن عقود طويلة من الضغط وتعرض أهل غزة لظلم كبير.

وأكمل: "أتفق تمامًا مع ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إذ إن هناك حقيقة دامغة بفشل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وواصل: "فكرة اعتقاد إسرائيل بإمكانيتها القضاء على حماس هو وهم، فلا قدرة لهم بأن يستطعوا إنهاء حركة حماس، وهناك تخبط كبير في الإدارة الأمريكية فعندما يخرج أوباما بكلام معتدل وهو نفس الفكر للحزب الديمقراطي والذي يتناقض مع موقف بايدن الرئيس الأمريكي".

وشدد على أن ما يفعله نتنياهو هو الهروب إلى الأمام، فهو يعلم أن هناك مظاهرات ضده وتريد إقالته، فهم عندما يهربون إلى الأمام يقومون بالحروب.

الصحة الفلسطينية: 150 شهيدًا من الكوادر الطبية في قطاع غزة





أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، عن ارتقاء أكثر من 150 شهيدا من الكوادر الطبية في غزة منذ التصعيد.

وطالبت الكيلة، في بيان، جميع وزارات الصحة حول العالم، والاتحادات والنقابات الطبية والصحية للتحرك ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة، ونظامه الصحي.

وأكدت الوزيرة الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكراً للحضارة الإنسانية.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن المجازر المستمرة منذ 30 يوما خلفت أكثر من 9700 شهيد، بينهم 4800 طفل.

وتابعت وزيرة الصحة أن توفير ممر آمن لتدفق المساعدات والأدوية والوقود إلى المستشفيات بات مسألة حياة أو موت للجرحى داخل المستشفيات، خصوصاً مع تعمد الاحتلال قصف قوافل الإسعافات التي تحمل الجرحى، ما يعيق نقلهم إلى معبر رفح للعلاج في مصر.

وأشارت إلى أن الأخلاق والقوانين والإنسانية لا يمكن أن يتم تجزئتها، مؤكدة أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى صدق شعاراته الداعية إلى التراحم ونبذ العنف وحماية الأطفال والنساء.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك 50 سيارة إسعاف تضررت، بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وإغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة ما يعادل الثلث، وكذا غلق 51 مركزًا من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية أي حوالي الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أنه طُلب من 24 مستشفى الإخلاء من شمال قطاع غزة، والطاقة الاستعابية لها 2000 سرير، فضلا عن وقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.