نشرة التوك شو.. رسالة نارية من أحمد موسى وشرط إنهاء حرب غزة

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كشف العميد أركان حرب محمد فكري وأحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، عن الروح التي سيطرت على الجنود بعد نكسة 1967، مؤكدًا أن التفكير في الإبداع بالدفاع عن الجنود المصريين نطلق عليه روح أكتوبر التي نشأت بعد النكسة.

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بطل بحرب أكتوبر يكشف تفاصيل عمليات عبور فردي لقناة السويس في 69

تساءل الإعلامي عمرو أديب عن ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي بايدن ليفوز بفترة رئاسية جديدة العام المقبل، قائلًا: "ايه أحلى حاجة تتعمل يا بايدن تتلف في لفة هدايا ومنظرك يبقى بيلمع، والانتخابات الجاية دي تطير قدام الحاج أبو حنان".

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عمرو أديب: "لو بايدن حرر الأسرى لدى حماس سيهزم أبوحنان بالانتخابات"

قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية، تل أبيب بالصواريخ ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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انتقد الإعلامي أحمد موسى، عدم تواجد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع أشقائه في قطاع غزة، ليتولى إدارة وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية.

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رسالة نارية من أحمد موسى إلى إسماعيل هنية بسبب حرب غزة (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن بدء تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين، قائلًا: "لا عايزين ساعة ولا ساعتين ولا 5 دقائق".

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أحمد موسى عن انقطاع الكهرباء: "مش عاوزين ولا حتى 5 دقائق" (فيديو)

أكدت عبير عطيفة، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 10% من حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة من الجانب المصري من معبر رفح هي مساعدات مقدمة من البرنامج، مشددة أن هناك 23 شاحنة توجهت إلى معبر رفح للدخول إلى قطاع غزة.

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الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: "سنوفر مساعدات لمليون مواطن في غزة"

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن اليهودية ليست دينًا لكنها جنس، مشددًا لأنها تطلق على من عاش في القدس في مملكة يهوذا، موضحًا أن أول مرة تم إطلاق اسم “اليهود” في عصر الإسكندر الأكبر.

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اللواء محمد الغباري: "اليهودية ليست دينًا لكنها جنس"

زعم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت: أن الجيش الإسرائيلي، مستعد للاستمرار في الحرب على غزة حتى الدقيقة الأخيرة.

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وزير دفاع الاحتلال يكشف شرط تقليل أيام الحرب في غزة (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس وتدين استهداف المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن أمريكا تعمل لضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة.

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وزير الخارجية الأمريكي: صور طفلين في غزة تحت الركام أثر بي شخصيًا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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الأمم المتحدة: الهجوم على سيارات الإسعاف في غزة أمر مهول