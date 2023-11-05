محلل فلسطيني: وزراء الخارجية العرب أبلغوا بلينكن رسالة مهمة بخصوص غزة

أكد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، أن وزراء الخارجية العرب أبلغوا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي أمس السبت في العاصمة الأردنية عمّان رسالة مهمة لنقلها إلى الإدارة الأمريكية بخصوص الحرب على غزة.

اجتماع وزاري عربي أمريكي بخصوص التطورات في غزة

وأشار إلى أن هذه الرسالة التي نقلها وزراء الخارجية العرب إلى بلينكن تتلخص فى وقف إطلاق النار، وهو مطلب أساسي، وذلك بالإضافة إلى المسارعة في تنفيذ عدة نقاط، منها هدنة إنسانية وإدخال مساعدات، ووقف الانتهاكات التي تتعلق بقتل الأطفال والمدنيين، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز".

وأوضح أنه يبدو أن الوزير الأمريكي غير مختلف مع الدول العربية في كل النقاط التي تم التطرق اليها أمس خلال الاجتماع، إلا في نقطة واحدة، وهي وقف إطلاق النار الدائم، مشددًا على أن بلينكن تحدث عن حل الدولتين، وأشار الى أنه لا يجب أن نعود الى ما قبل أكتوبر.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي اعتقد أنه يهدف بهذه الطريقة أن يوصل رسالة إلى حكومة نتنياهو، الذي كان يعترض بشكل كامل على وقف إطلاق النار، مشددًا على أن هذا يعني أنه من المفترض بعد انتهاء الحرب، بدء مسار سياسي سيؤدي إلى حل الدولتين.

التقى وزراء خارجية عددًا من الدول في الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي "عمان – غزة"، وعقب هذا الاجتماع عقد وزراء خارجية مصر والأردن وأمريكا مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، في ظل استضافة العاصمة الأردنية عمان لاجتماع بهدف بحث وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتحدث بلينكن وسامح شكري وأيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي عن ما انتهى وتم التطرق اليه خلال الاجتماع الوزاري في العاصمة الأدرنية عمان.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه يجب وقف الحرب على غزة بشكل فوري، مشددًا على أن جميعنا يريد السلام العادل والشامل في قطاع غزة وذلك على أساس حل الدولتين، منوهًا بأن ما يحدث الآن هو جريمة حرب، مشددًا على أن هذه ليس حرب دين أو بين المسلمين واليهود، يجب ألا نسمع بهذه الويلات التي نشهدها في هذه الحرب.

وأشار إلى أن الأولوية هي إنهاء هذه الحرب ووقف الدمار وإعادة الأمل ووقف الأعمال الخطيرة التي تجردنا من الإنسانية، نرفض التوصيف الإسرائيلي بـ"الدفاع عن النفس"، الحرب في غزة كارثة بكل المعاني، ندين قتل المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين وهذا بغض النظر عن الجنسية، متابعًا: "قلقون حيل الغضب في الضفة الغربية ولا يجب أن يستمر خرق القانون الدولي هناك"، مشددًا على أن يتم احتجاز الفلسطينين بشكل غير قانوني، موضحًا أن يجب أن يكون هناك سلام عادل.