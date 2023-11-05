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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يفتح النار على وزير التراث الإسرائيلي: إرهابي متطرف (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على  وزير التراث الإسرائيلي، بعد اقترحه إبادة غزة بالقنابل النووية، قائلا: “ وزير إرهابي متطرف”

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وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه"علي مسئوليتي" والمذاع على فضاية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد: “هو باقي لسه في حد في غزة ؟وأنت بتضربها قنابل 800 أو 900 كيلو وأحيانا تصل إلى طن من البحر والجو والبر”.

تفاصيل امتلاك دولة الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نووية

وكشف أحمد موسى  تفاصيل امتلاك دولة الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نووية، موضحا أنه في عام 1985 كان هناك إسرائيلي يعمل في مفاعل ديمونة لمدة 9 سنوات وبعدها انتقل إلى استراليا وكان حينها قد صور أفلام للمفاعل وقام بنشرها إعلاميا وتعقبته تل أبيب وتنقل بين أكثر من دولة حتى تعرض للسجن.

وتابع :"لم يعرف أحد عدد التجارب النووية التي قامت بها إسرائيل وتم توقيع مذكرة بينهم وبين أمريكا في نهاية السبعينات علي عدم الإفصاح عن امتلاك السلاح النووي.


وأردف أحمد موسى: "أمريكا لا تريد إمتلاك أحد لسلاحا نوويا وإيران الآن لديها خبرة كافية لتصنيع النووي واقتربت من امتلاك السلاح النووي، لافتا إلي أن مصر انضمت لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي في المنطقة.

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