الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الطبي في غزة كارثي (فيديو)

قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث الرسمي لـ الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم استلام ٢٥ شاحنة مساعدات إنسانية اليوم من مصر، لكن لا تلبي هذه المساعدات الاحتياجات المتزايدة للقطاع.

وعلق المتحدث الرسمي لـ الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “٩٠ دقيقة”، على فضائية “المحور”، مساء اليوم الأحد، على ما يتردد بشأن وصول مساعدات غذائية منتهية الصلاحية وبالتحديد بسكويت منتهي الصلاحية، قائلا: " ليس لدينا معلومات عن هذا الأمر والدور الذي نقدمه هو نقل هذه المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها في قطاع غزة.

الوضع الطبي في خدمات الإسعاف أو الخدمات الطبية في المستشفيات

وأشار المتحدث الرسمي لـ الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الوضع الطبي في غزة كارثي على كل المستويات سواء خدمات الإسعاف أو الخدمات الطبية في المستشفيات بسبب العقبات التي تواجه الأطقم الطبية.

وأدان مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تصريحات وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، التي دعا فيها إلى إمكانية إلقاء القنبلة النووية على قطاع غزة للتخلص من كل مَن فيها.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له إن هذه التصريحات غير المسئولة تعكس تعطش الكيان الإسرائيلي إلى مزيد من سفك دماء الأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

واستنكر مفتي الجمهورية ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

وقال مفتي الجمهورية "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي".

ودعا مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل

قال مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن الحفاظ على الوطن والدولة الوطنية واجب شرعي ومقدس؛ ولذا علينا الوقوف بإجلال وإرسال رسالة تحية وتعظيم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكل أفراد الجيش والشرطة.



وشدد مفتي الجمهورية على أننا نحن المصريين لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا، وهي عقيدة راسخة عند الشعب المصري على مر العصور سواء كانوا حكامًا أو جنودًا أو شعبًا.



وتوجَّه فضيلته بالتحية والتقدير والثناء للشعب الفلسطيني الصامد الأبيِّ على موقفه الصامد ورفضه التهجير من أرضه بأي وضع من الأوضاع قائلًا: اصبروا وصابروا ورابطوا؛ فأنتم على الحق ولا تقبلوا تحت أي مبرر ترك الأرض، فتركها انسلاخ عن الهوية والذات؛ عليكم البقاء؛ أبشروا فإن شهداءكم في الجنة، والنصر بعد الصبر ولا تحزنوا ولا تيأسوا، فالرسول انتصر بعد الصبر.

أشار مفتى الجمهورية خلال لقاء لفضيلته على احدى القنوات الفضائية الى أن الاعتقاد بأن الوطن مجرد "حفنة من التراب" لا قيمة لها هو تغييب للأجيال وإبعاد للناس عن جزء مهم من شعورهم الإنساني الغريزي الذي يحملهم على حب أوطانهم والدفاع عن بلادهم، وأنَّى لهم أن يضادوا الفطرة والغريزة بهذه الأكاذيب والأوهام!