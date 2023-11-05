عاجل
ارتفاع أسعار سيارات أوبل موديل 2024 وقفة احتجاجية.. عمال مترو الأنفاق يطالبون بالعمل بنظام الورادي .. القصة الكاملة
الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

"الشناوي" يطالب نقابة الممثلين بالتدخل في أزمة بيومي فؤاد و محمد سلام

طارق الشناوي، الناقد
طارق الشناوي، الناقد الفني

طالب طارق الشناوي، الناقد الفني، نقابة الممثلين بالتدخل في أزمة تصريحات الفنان بيومي فؤاد حول انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي التي تعرض في المملكة العربية السعودية، تضامنا مع الأحداث في غزة.

txt

طارق الشناوي يهاجم مصطفى قمر: قال في حقي كلام مؤسف

txt

الصحفيين تتضامن مع طارق الشناوي في أزمته مع مصطفى قمر

الأمر يحتاج إلى وضع رؤية كبيرة من النقابة

وأضاف الشناوي  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد،  مساء اليوم  أن الأمر يحتاج إلى وضع رؤية كبيرة من النقابة، مؤكدا أن الأمر بات أكبر بكثير من هذه التصريحات المتبادلة.

 وأشار طارق الشناوي إلى أن قضية أزمة بيومي فؤاج ومحمد سلام أكبر بكثير من التفاعل والاستماع لما يقال ويكتب على منصات السوشيال ميديا، لافتا إلى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي مطالب بإصدار بيان رسمي لتوضيح الأمر ووضع إطار مناسب لتطبيقه.

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة حادة للفنان بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل خلال الساعات الماضية حول حديثه عن الفن ضمن عرض مسرحيته "زواج اصطناعي" خلال موسم الرياض.


ونشرت كاملة أبو ذكري عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الأستاذ الفنان إلي كنت واحدة من محبيه...لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".


وتابعت كاملة أبو ذكري  موجهة حديثها لـ بيومي فؤاد: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري ولما تعرض التفاهة دي وجيرانك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".


أبطال مسرحية زواج اصطناعي 
مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

أحداث مسرحية زواج اصطناعي 
تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

مواد متعلقة

محمد سلام يمارس الصمت العقابي بعد هجوم بيومي فؤاد عليه| تعليق خارج التوقعات

كاملة أبو ذكرى تلقن بيومي فؤاد درسًا قاسيًا: الفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها

مفيدة شيحة تهاجم بيومي فؤاد: "ما فعلته غير صحيح وإهانة لنا"

بيومي فؤاد تريند بـ أنا اللي ماشيته .. ومحمد سلام يعلق

الجريدة الورقية