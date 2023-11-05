"الشناوي" يطالب نقابة الممثلين بالتدخل في أزمة بيومي فؤاد و محمد سلام

طالب طارق الشناوي، الناقد الفني، نقابة الممثلين بالتدخل في أزمة تصريحات الفنان بيومي فؤاد حول انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي التي تعرض في المملكة العربية السعودية، تضامنا مع الأحداث في غزة.

الأمر يحتاج إلى وضع رؤية كبيرة من النقابة

وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم أن الأمر يحتاج إلى وضع رؤية كبيرة من النقابة، مؤكدا أن الأمر بات أكبر بكثير من هذه التصريحات المتبادلة.

وأشار طارق الشناوي إلى أن قضية أزمة بيومي فؤاج ومحمد سلام أكبر بكثير من التفاعل والاستماع لما يقال ويكتب على منصات السوشيال ميديا، لافتا إلى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي مطالب بإصدار بيان رسمي لتوضيح الأمر ووضع إطار مناسب لتطبيقه.

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة حادة للفنان بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل خلال الساعات الماضية حول حديثه عن الفن ضمن عرض مسرحيته "زواج اصطناعي" خلال موسم الرياض.



ونشرت كاملة أبو ذكري عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الأستاذ الفنان إلي كنت واحدة من محبيه...لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".



وتابعت كاملة أبو ذكري موجهة حديثها لـ بيومي فؤاد: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري ولما تعرض التفاهة دي وجيرانك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".



أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

أحداث مسرحية زواج اصطناعي

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.