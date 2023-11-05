محلل فلسطيني: تصريح وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة يشير لاستمرار الحرب على غزة

أكد جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي وجرائمه ينتج عنه 10 آلاف شهيد فلسطيني وإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين والجرحى بجانب من هم تحت الركام في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الأمر الجلل بالنسبة للشعب الفلسطيني، وإسرائيل ترتكب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن أحد الوزراء في حكومة نتنياهو تحدث عن خيار إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وهو احد الخيارات المطروحة.

تصريح وزير إسرائيلي عن إلقاء قنبلة نووية على غزة

وأشار إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعمل على تهجير الفلسطينيين بأي طريقة، وإجبارهم على ترك أراضيهم، مؤكدًا أن هناك عدد من التصريحات المتعددة لوزراء وأعضاء طالبوا بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وقتل النساء الفلسطينيات.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على غزة تنسم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن هذا السياق العام يشير إلى أن هذا العدوان مستمر ولن ينتهي الانتقام من الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي ولد موجات عنف واسعة وكبيرة منذ 48.

وأوضح أن هذا التصريح يشير بأن العملية العسكرية في قطاع غزة مستمر، ولا ينتهي للتواصل والتفاوض من أجل الوصول إلى حل لهذه الحرب، مشددًا على أن مخطط تهجير الإسرائيليين هو الذي يريد بنيامين نتنياهو وحكومته لتنفيذه خلال الفترة المقبلة وهذا واضح بشكل كبير في الغارات المكثفة على سكان القطاع.

وأشار إلى أن هذا النمط من العدوان الإسرائيلي يعني مزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقصف المستمر ضد المواطنين في غزة، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي قائمة على اليمين الفاشي الذي لا يرى وجود للشعب الفلسطيني ويريد حسم الصراع بتهجير الفلسطينين.

علق الدكتور عصمت منصور، الباحث في الشأن الإسرائيلي، من رام الله، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، مشددًا على أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي والذي لوح بأن إسرائيل يمكن أن تستخدم السلاح النووي في غزة ليست "ذلة لسان"، موضحًا أن هذه الإداعاءات من حكومة نتنياهو هي إدعاءات غير صحيحة.

وأضاف “منصور”، أن تصريحات هذا الوزير الإسرائيلي بخصوص إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يعبر عن تفكير حكومة نتنياهو، في إبادة الشعب الفلسطيني، وذلك حسبما جاء خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد.

وأشار الدكتور عصمت منصور، إلى أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي، وقع بلسانه عما يدور داخل غرفة حكومة نتنياهو وما يدور برأسه لتنفيذ مخططات دولة الكيان الصهيوني المحتل.