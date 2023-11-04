وزير الخارجية الأمريكي: صور طفلين في غزة تحت الركام أثر بي شخصيًا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس وتدين استهداف المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن أمريكا تعمل لضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة.

كلمة وزير الخارجية الأمريكي حول التطورات في غزة

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقب المؤتمر العربي الأمريكي حول تطورات غزة، : "مشهد وصور طفلين فلسطينيين تحت الركام أثر بي شخصيًا"، مؤكدًا أن الأونروا فقدت 77 من أطقمها في هذه الحرب وهم يعيشون صدمة الخطر الدائم، موضحًا أنه تحدث مع القادة الإسرائيليين حول ما يجب تحقيقه مهتمون حول عدم إزدياد أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح أنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة بشكل عاجل، يجب أن نعمل لتحقيق السلام الدائم والعاجل في المنطقة.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الأردن ومصر شاريكان منذ العقود الماضية لجل الاستقرار والسلام للشرق الأوسط، مشددًا على أن القوى تتشارك لإنهاء هذا الصراع في المنطقة وإحلال السلام الدائم.

وشدد على أن هذا الصراع أكد على أن بلدان الشرق الأوسط لعبوا دور لمنع اتساع هذه الحرب، موضحًا أن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها لإنهاء أي تجاوز في هذه الحرب، معقبًا: "نقدر دور مصر والأردن كشريكين لتحقيق الاستقرار.. نشكر مصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.. عدد الشاحنات التي تصل للمدنيين في غزة ليست كافية".

وأردف أنه يشكر مصر على دورها في خروج الرعايا وإيصال المساعدات إلى غزة، موضحًا أنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة بشكل عاجل، موضحًا أنه تم التحدث اليوم حول الحاجة الملحة لضمان حياة الفلسطينية.

ومن جانبه، أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الاجتماع العربي الأمريكي في العاصمة الأدرنية عمان للدول العربية جاء للإعراب عن رؤية وموقف موحد حيال هذه الأزمة والقصف المستمر على قطاع غزة.

وشدد “شكري”، خلال مؤتمر صحفي عقب المؤتمر العربي الأمريكي حول تطورات غزة، على أن رؤية مصر متوافقة مع الأشقاء العرب في التعامل مع الأزمة ولابد من مراعاة عنصر الوقت في هذه الحرب، مؤكدًا أن أحداث القتل لا يمكن تبريرها ولن نقبل الدخول في جدل لتبرير هذه الممارسات.

وأشار إلى أن استهداف المنشآت الطبية وتهجير لا يمكن أن تكون دفاع شرعي عن النفس، موضحًا أن مصر تبذل جهود كبير لتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين وتستمر رغم العراقيل الموجودة في هذا النطاق.