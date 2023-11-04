وزير دفاع الاحتلال يكشف شرط تقليل أيام الحرب في غزة (فيديو)

زعم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، إن الجيش الإسرائيلي، مستعد للاستمرارا في الحرب على غزة حتى الدقيقة الأخيرة.

وقال خلال مؤتمر صحفي له، اليوم السبت، أن الجيش سيصل إلى قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ويقضي عليه، مشيرًا إلى أن هناك 12 قائدا لفرق من حماس قضي عليهم وسنصل إليهم جميعا.

وأضاف أن حركة حماس لا تعرف الحدود وقد عرف ذلك وتأكد منه الجمهور الإسرائيلي خلال أعمال القتل المسؤولة عنها الحركة وقيادتها.

ووجه جالانت رسالة إلى جمهور وسكان غزة لتقليل أيام الحرب مفادها: “أقول لجمهور غزة إذا وصلتم إلي يحيى السنوار قبلنا فهذا سيقصر من أيام الحرب”.

4 قتلى جدد من الجيش الإسرائيلي

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت عن مقتل وإصابة عدد من جنوده شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه سمح بالإعلان عن 4 قتلى جدد من الجيش الإسرائيلي قضوا خلال معارك غزة بينهم ضابط قائد سرية.

وأضاف المتحدث أن جنديين اثنين أحدهما في دورية جفعاتي والثاني في الكتيبة 931 من لواء ناحال، أصيبا بجروح خطيرة في معارك مختلفة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قد تم إبلاغ عائلاتهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى وهم، الرائد يهودا ناتان كوهين 25 عاما من شميدت ماحولا، قائد سرية في دورية جفعاتي والرقيب جلعاد نحميا نيتسان 21 عاما من شيلو في دورية جفعاتي، والرقيب يونداف راز ليفنشتاين 23 عاما من إيلات، في دورية جفعاتي، والرائد ليئور أرازي 25 عاما من جفعات حاييم ايهود، مسعف قتالي في وحدة شيلداغ.