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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حقيقة إرسال مصر بسكوت منتهي الصلاحية إلى غزة (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الدكتور مروان الجيلاني، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حقيقة إرسال مصر "بسكوت منتهي الصلاحية"، ضمن المساعدات الإنسانية التي ترسلها عبر معبر رفح.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر” السبت، أن الشعب الفلسطيني يعلم مساندة مصر ولولا المساعدات الإنسانية لم نستطع الوقوف والصمود، لافتا إلى أن "البسكوت ليس منتهي الصلاحية" وكان في شاحنة ضمن المساعدات التي جاءت من منظمة الغذاء العالمية. 

البسكوت غير منتهي الصلاحية

وأشار الجيلاني إلى أن البسكوت غير منتهي الصلاحية، وباقي من صلاحيته شهر، وهذه الكمية سيتم توزيعها على مدرستين. 

وقال الإعلامي عمرو أديب إن منظمة الغذاء العالمية أوضحت أن البسكوت الذي أرسلته إلى غزة صالح للاستخدام الآدمي لمدة أسابيع كما هو مدون على العبوة. 

وأضاف الجيلاني أن هذا البسكوت يستخدمونه في الكوارث والأزمات، لأن به طاقة ومواد غذائية قوية لاحتوائه على التمر، ويستخدم في جميع أنحاء العالم في جميع الأزمات.

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