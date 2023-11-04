الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رسالة نارية من أحمد موسى إلى إسماعيل هنية بسبب حرب غزة (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

انتقد الإعلامي أحمد موسى، عدم تواجد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع أشقائه في قطاع غزة، ليتولى إدارة وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية.

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 قال خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت: "أنا مش بقولك أعمل عمليات عسكرية، وأنت مسئول العمل السياسي فتنظم مع الأجهزة والاتصالات ومع الهلال الأحمر الفلسطيني، والأونروا ومع الأمم المتحدة ومع منظمة الصحة العالمية إزاي يتعالج الشعب الفلسطيني". 

 أضاف أنه يجب على هنية متابعة المستشفيات والمدارس التي استهدفت بدلًا من الكلام، قائلًا: "كفاياكم كلام على مصر، والحرب دي هتنتهي وكلنا عايشين الواقع ده"، مؤكدًا أن مصر سوف تنهي هذه الحرب، وتكثف جهودها لوقف العدوان وإطلاق النار كما فعلت قبل ذلك. 

 أوضح موسى، أن ذلك الوقت هو وقت الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، والسعي لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع:

 في سياق متصل، أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع.

جدد جوتيريش مناشداته لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

 طالب بضرورة ضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة في غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9572 شهيدًا وأكثر من 26 ألف جريح.

 أضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم السبت، أن 9425 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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