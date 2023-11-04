اللواء محمد الغباري: اليهودية ليست دين لكنها جنس

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن اليهودية ليست دين لكنها جنس، مشددًا لأنها تطلق على من عاش في القدس في مملكة يهوذا، موضحًا أن أول مرة تم إطلاق اسم “اليهود” في عصر الإسكندر الأكبر.

تعليق هام من اللواء محمد الغباري

وأوضح “الغباري”، أن اليهود هم من صنعوا مملكة داوود، مؤكدًا أن الصهيونية يعود لاسم تل صهيون الذي جلس عليه سيدنا داوود عند فتح القدس، منوهًا بأن تم بناء أول معبد لـ اليهود وكان بهذا التل نظام الحكم، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وأشار إلى أن صهيون أصبحت رمز العودة للقدس ومن ثم العرض إلى أرض فلسطين، مبنية على العنصرية والعقيدة الدينية، موضحًا أن اليهوديين يعيشون على مظلومية ويدعون انهم يعيشون طوال حياتهم محرومين.

وتابع، :"مملكة داوود القديمة بداية تكوين المملكة التي يحلم بها اليهود، وبداية بعدها سياسة الأرض المحروقة والسيطرة على ثروات الأرض، ومن عادات اليهود القتل، حيث قتل مدينة كاملة بها 10 آلاف شخص، وكان اليهود يرقصون وجثث مفحمة بجوارهم، والغدار والدم من صفاتهم"، مشددًا على أن فكرة تكوين الجيش الإسرائيلي عقائدية بالنسبة لليهود ويتكون الجيش الإسرائيلي من 25 % جنود عاملين و75 % جنود احتياط ".

وفي سياق أخر، أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: “إن العقيدة الدينية عند اليهود ممثلة فيما يحدث في قطاع غزة الآن، وتعود ليوشع بن نون الذي حرق قرية بأكملها، لتتابع الجرائم اليهودية على مرِّ التاريخ”.

قال اللواء محمد الغباري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: “إن العقيدة الدينية عند اليهود ممثلة فيما يحدث في قطاع غزة الآن، وتعود ليوشع بن نون الذي حرق قرية بأكملها، لتتابع الجرائم اليهودية على مر التاريخ”.

أشار اللواء محمد الغباري إلى أن إسرائيل أخفت على شعبها عدد القتلى الحقيقي في صفوف جندها، بعد معارك أمس الثلاثاء، معلقًا : “إسرائيل عاشت ليلة سوداء”؛ إرضاء لبنيامين نتنياهو والكنيست الإسرائيلي، مؤكدًا أن دعم أمريكا والغرب لإسرائيل بسبب سيطرة اليهود في هذه الدول الغربية.

نوه إلى أن نتنياهو سيتحمل خسائر فادحة في الجيش الإسرائيلي؛ بسبب الرهائن المتواجدة لدى عناصر حماس، بالتزامن مع إقامة حماس (خط رجعة) وتوزيع الرهائن على نقاط موزعة، لافتًا إلى أنه تم قتل نحو 70 جنديًا وأسر بعض الجنود أمس من قبل حماس.