الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: سنوفر مساعدات لمليون مواطن في غزة

أكدت عبير عطيفة، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 10% من حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة من الجانب المصري من معبر رفح هي مساعدات مقدمة من البرنامج، مشددة على أن هناك 23 شاحنة توجهت إلى معبر رفح للدخول إلى قطاع غزة.

المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

وأشارت “عطيفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع عبر شاشة “أون”، اليوم السبت، إلى أنه برنامج الأغذية العالمي يعمل مع الهلال الأحمر المصري بشكل كامل لتوفير أكبر حجم من المساعدات إلى غزة، موضحة أن البرنامج يعمل على نقل مواد غذائية من الخارج حتى لا يتم ضغط على السوق المصري.

وأوضحت أنه يتم العمل على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحة أن حتى نكون على قدر من الاكتفاء لسكان غزة يحتاج القطاع إلى دخول 100 شاحنة بشكل يومي، منوهة بأنه يتم العمل على وصول مساعدات بشكل كامل.

وتابعت: "نوفر مليون مساعدة من البرنامج لمليون مواطن في قطاع غزة خلال الـ3 أشهر المقبلة".

استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الجمعة، 102 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عن طريق معبر رفح لإدخالها الي قطاع غزة، مع استمرار المساعي المصرية للدفع بجميع الاحتياجات الإنسانية الماسة إلى القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أفاد الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، بأن عدد الشاحنات التي سُلمت اليوم الجمعة 3 نوفمبر، 102 شاحنة من الإعانات الإغاثية الإنسانية، التي يجري تحديدها وفقًا لاحتياجات ومتطلبات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

أوضح الهلال الأحمر المصري، أن الشاحنات تحتوي على إعانات غذائية، عبارة عن معلبات تونة، وصلصة، وأرز، ومكرونة، وزيت وسكر، عطفًا على المساعدات الإغاثية المكونة من مستلزمات طبية «قطن طبي - شاش - مكروكروم طبي - مطهرات جروح - كحوليات طبية»، وأودية «مضادات حيوية - مسكنات للآلام - أدوية للعظام - علاجات للحروق».

طالب الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري عبر حسابه على منصة «X»، جمع دول العالم بزيادة التبرعات الإغاثية للأشقاء في غزة، مؤكدًا أن المخازن الاستراتيجية على وشك النفاد، مشددًّا على الجميع ضرورة استكمال جسر المساعدات الجوية، لأهالي غزة لسرعة إعانتهم، نظرًا لما يلقوه على يد قوات الاحتلال الغاشم.