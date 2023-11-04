الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ ردا على قصف غزة

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية، تل أبيب بالصواريخ ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”. 

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ودوت صفارات الإنذار قبل قليل في تل أبيب، وجرى اعتراض 10 صواريخ على الأقل فوق تل أبيب، كما دوت صافرات الإنذار تدوي في عسقلان والنقب وغلاف غزة.

وفي وقت سابق، وقعت صدامات بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب مطالبة المتظاهرين نتنياهو بالاستقالة فورًا، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

استمرار عمليات الاحتلال في عمق غزة

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري بأن  عمليات الاحتلال ستتواصل في عمق قطاع غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال هاجمت عدة أهداف في لبنان، ردًا على الهجمات من قِبل حزب الله.

عدد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9572 شهيدًا وأكثر من 26 ألف جريح. 

أضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم السبت، أن 9425 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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