أحمد موسى عن انقطاع الكهرباء: مش عاوزين ولا حتى 5 دقائق (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن بدء تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين، قائلا: "لا عايزين ساعة ولا ساعتين ولا خمس دقائق".

وأضاف خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت، أنه نتج عن تخفيف الاحمال توافر في الغاز ولذلك تراجعت مرة أخرى للانقطاع ساعة واحدة، مشيرا إلى أنه إذا حدث زيادة عن الساعة في تخفيف الأحمال يجب إخطار شكاوى الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم عمل جدول بمواعيد قطع الكهرباء حسب كل منطقة.

وأوضح: "أننا ما زلنا نواجه ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة في شهر نوفمبر، ورغم إننا في نوفمبر لسه بنواجه ارتفاع في درجات الحرارة، والناس بتشغل التكييفات، ولما تنزل الحرارة الدنيا هتظبط وهنوصل لفترة نعود كما كنا في شهر يونيو الماضي اللي ماكنش فيه ولا دقيقة تخفيف أحمال".

ولفت إلى أن الدولة تأثرت بسبب حرب غزة، مشيرا إلى أن شعب مصر تحمل الكثير ويقف بجانب بلده، مضيفا: "الناس من ساعة العدوان الإسرائيلي وهما واقفين وقفة الشجعان".

نصائح لحماية الأجهزة الكهربائية أثناء انقطاع التيار الكهربائي

إعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى بعد عودة التيار الكهربي بدقيقة كحد أدنى، لإتاحة الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار، ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.

ينصح عند فترة انقطاع التيار الكهربائي، بعدم فتح الثلاجة أو الفريزر إلا مرات قليلة جدًا، لمنع فقدان البرودة أو الفريون من الثلاجة.

يُفضل استخدام المُشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

يجب أن يكون الجسم الخارجي للمشترك الكهربائي المستخدم مُصنع من مادة مقاومة للاشتعال.

يجب قبل تشغيل المشترك التأكد من سلامته، وسلامة الوصلات الكهربائية والفيش به.

يجب الحرص على توصيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي، مثل الميكروويف والثلاجة والمكواه مباشرة بالمقبس، وتجنب استخدام المشترك.

الحرص على فحص الأعطال الكهربائية بالمنزل، إن وُجِدت وعدم تأجيل الصيانة.