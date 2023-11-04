عمرو أديب: "لو بايدن حرر الأسرى لدى حماس سيهزم أبوحنان بالانتخابات"

تساءل الإعلامي عمرو أديب عن ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي بايدن ليفوز بفترة رئاسية جديدة العام المقبل، قائلًا: "ايه أحلى حاجة تتعمل يا بايدن تتلف في لفة هدايا ومنظرك يبقى بيلمع، والانتخابات الجاية دي تطير قدام الحاج أبو حنان".

قال: "أحلى حاجة إن قوات أمريكية مارينز أو النخبة أيا كانت المسميات تستطيع في غفلة من الزمن تبقى على أرض غزة، وتدخل تطلع 20 أمريكاني ثم يتم إخراجهم عن طريق البحر ويبقوا في ألمانيا، ثم يستقبلهم الرئيس الأمريكي في واشنطن"، لافتًا أن بايدن لن يقوم في عهده بمغامرات مثل مغامرات ترامب وأوباما.

حرب غزة لا تساوي شيئًا بالنسبة لبايدن:

كشف أديب أن حرب غزة لا تساوي شيئًا بالنسبة لبايدن إذا فعل ذلك، لافتًا إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى الكثير من الضباط ولكن بمستوى معين، قائلًا: "الظباط اللي بيشتغلوا في العمل الخفي ومواصفات خاصة أيا كان جنسياتهم، ممكن يكونوا أمريكان أو إسرائيليين، أو أي جنسية أخرى، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية والقاعدة اللي في هواي وفي كاليفورنيا".

تابع: "ثم تقوم في يوم تجد الرئيس الأمريكي واقف في البيت الأبيض يقول لقد نجحت اليوم في تحرير الرهائن الأمريكية ودقي يامزيكا".