نقيب الفلاحين: إقرار 1600 جنيه سعر استرشادي لإردب القمح انتصار للمزارع

رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس الوزراء اليوم باقرار سعر استرشادي لاردب القمح هذا الموسم ب 1600 جنيه قبل الزراعه

لافتا إلى ان وضع السعر لاردب القمح قبل الزراعه هو انتصار للفلاح

واضاف عبدالرحمن أن سعر 1600جنيه لاردب القمح سعر استرشادي مرضي وسوف يساهم في تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة الاقماح

واشار عبدالرحمن إلى ان هذا السعر سوف يساعد في زيادة نسبة الاقماح التي سوف تورد للحكومه

مردفا ان الاقماح سوف تزرع في الشهر الحالي والشهر القادم وان الحصاد يكون في شهر ابريل المقبل بمشيئة الله

واكد ابوصدام ان هذا الموسم يشهد اهتمام غير مسبوق بزراعة الاقماح حيث وفرة تقاوي معتمده تكفي زراعة 4 مليون فدان ووضع سعر استرشادي عالي قبل الزراعه وتنوي وزارة الزراعه تطبيق الدوره الزراعيه لزراعة الاقماح متوقعا موسم غير مسبوق لزراعة الاقماح من حيث المساحه والانتاج