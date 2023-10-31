الزراعة تُطالب الفلاحين بالتوجه إلى هيئة التعمير لإعفاء المتعثرين من الفوائد والغرامات

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وأضاف أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة بإجمالي حوالى 500 مليون جنيه.

ومن ناحيته د. محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قال إن الهيئة تستقبل يوميًا المستفيدين من المبادرة مناشدًا المزارعين بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان أصدر توجيهاته للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية تلك المبادرة التي تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج وسوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرًا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي.