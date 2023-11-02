قذائف فسفورية إسرائيلية تسببت في ضرر 40 ألف شجرة زيتون معمرة

أكد الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن الإعتداءات الاسرائيلية على المزارع بالجنوب اللبناني؛ تسببت في أضرار لأكثر من 130 فدانا و40 ألف شجرة زينون معمرة، وذلك من خلال 130 حريقا افتعله القصف الإسرائيلي منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

الاعتداءات الاسرائيلية



وأوضح الوزير اللبناني في تصريحات له أن الاعتداءات الاسرائيلية تضمنت قصفا بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا، مطالبا بضرورة إقرار آلية عاجلة من أجل مساعدة المزارعين المتضررين لإنقاذ الثروة الزراعية واعادة الغطاء الزراعي والنباتي في أسرع وقت وتعويض المزارعين عن خسارتهم.

وثمن جهود وزارة الخارجية والمغتربين التي تقدمت بشكوى الى الأمم المتحدة معتمدة على الإحصاء الذي أجرته وزارة الزراعة.

المساعدات العاجلة للمزارعين

واطلق وزير الزراعة عباس الحاج حسن مجلس الوزراء على الخطاب الذي وجهه للمدير العام لمنظمة "الفاو" وطلب من خلاله المساعدة العاجلة للمزارعين المتضررين. وطلب أيضا من منظمة "الفاو" إرسال لجنة علمية فنية للكشف على الأراضي التي أصابها الاعتداء الاسرائيلي.