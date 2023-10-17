إقلاع 55 رحلة للبالون الطائر في سماء الأقصر تقل 1650 سائحًا

شهدت سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، إقلاع 55 رحلة بالون طائر، تقل على حوالي 1650 راكبًا من جنسيات مختلفة حول العالم.

ويأتي هذا تزامنًا مع دخول الموسم الشتوي، والذي تنشط فيه رحلات البالون الطائر، التي تنطلق من أرض البالون بغرب النيل، لتأخذ مسار رحلتها في الهواء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى شروق الشمس.

و يعتبر البالون الطائر في الأقصر هو أحد الأنماط السياحية التي تنفرد بها مدينة الشمس، والذي أكسبها شهرة عالمية، فضلاً عن كونه جزءً أساسيًا من البرنامج السياحي للسائحين الأجانب الذين يحرصون على تجربة البالون؛ للاستمتاع برؤية المناظر الخلابة وآثار الحضارة المصرية القديمة من سماء الأقصر.

ويشار إلى أن مدة رحلات البالون الطائر تستغرق حوالي 40 دقيقة، يرتفع المنطاد إلى السماء محلقًا بارتفاع يصل إلى نحو 1500 متر فوق الأرض، ويبدأ بالتحرك من البر الغربي حيث موقع المطار بالقرنة، ثم ينطلق متجهًا للأعلى ناحية الضفتين الغربية والشرقية للنيل، لتشاهد خلالها معابد حتشبسوت والرامسيوم، وهابو، ومقابر وادي الملوك، إلى جانب معبد الأقصر بالضفة الشرقية إلى جانب مشاهدة النيل والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها مدينة المائة باب.