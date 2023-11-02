بالمستندات : "كشوف البركة الشهرية بتعليم القليوبية"

حصلت "بوابة الوفد" على مستند يكشف عن كشف بركة شهرى اختص به أصحاب الحظوة والمقربين من مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهو بند من بنود كثيرة يتم الصرف منها شهريًّا أو كل 3 أشهر على حسب البند والكشف الذى حصلت عليه "بوابة الوفد" عبارة عن 20 ألف جنية تصرف شهريًّا لعدد من قيادات ديوان عام المديرية بما فيهم مديرة المديرية.

يأتى ذلك وسط حالة التقشف ومحاولة وقف صرف أى بنود مالية فى غير موضعها طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

كشف المستند عن قيام مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بصرف مبلغ شهري تحت مسمى الأجر الإضافي بمبلغ (٢٠٠٠٠)عشرين ألف جنيه شهريًّا، أي 240 ألفًا في السنة لمجموعة واحدة بصفة شهرية، مخالفة لتعليمات الصرف لأنه محظور الصرف بصفة دورية والعمومية خصوصًا أنه لايوجد إنجازات خلال تلك الفترة التي تم الصرف فيها ولا توجد ضرورة قصوى تحتم تواجد هذه الفئة المستمرة في الصرف.

فعلي سبيل المثال مدير العلاقات العامة ماهي الضرورة القصوى والعمل الضروري لوجوده ومدير الخدمات الداخلية بالمديرية ماهي الضرورة القصوى لوجوده ومدير التوجيه المالي والإداري؟؟ ما الضرورة لوجوده في الفترة المسائية؟؟ وماهي الإنجازات ومدير المتابعة وشئون العاملين ومسئول الختم بالخدمات الداخلية؟؟ علي الرغم من وجود ختم شعار بمكتب وكيل الوزارة لماذا لم يستخدم؟

مايتطلب من الأجهزة مراجعة الإنجازات التي تمت خلال تلك الفترة واشتراكهم في أعمال الامتحانات خلال تلك الفترة والمخالفة للقرارات المنظمة لصرف الأجر الإضافي، وتعليمات المالية المنظمة التي لم يعترض عليها المراقب المالي المنوط به أن يحافظ على المال العام من الإهدار وترشيده طبقًا لتعليمات المالية ورئيس مجلس الوزراء، ورغم وجود أمر إداري بعدم التواجد بعد الوقت الرسمي من مديرة المديرية وننشر هنا كشفًا من الصرف لشهر، وهم المتواجدون خلال السنة دون تغيير وكذلك الأمر الإداري من مديرة المديرية بعدم التواجد بعد أوقات العمل الرسمية.