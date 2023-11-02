الأمن الغذائي في قنا يبدأ موسم تجفيف البلح

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية علي عدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة تعبئة وتجفيف البلح السيوي بأصنافه المميزة والبلح البلدي بأصنافه المتنوعة، كما تابع سير العمل بمركز الحكيم للتأهيل بمنطقة المعنا.

استمع المحافظ، لشرح تفصيلي للمراحل التي يمر بها البلح والتي بدأت بمرحلة الحصاد، التبخير ومرحلة الفرز والتنقية، ثم الغسيل والتجفيف ثم التعبئة، مشيرًا إلى أن مشروع تجفيف البلح من القطاعات الواعدة اقتصاديا داخل مشروعات الأمن الغذائي.

وتمتلك محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، والتي تضم مشروعات «محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن»، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

فى سياق ذي صلة، أجري المحافظة اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمركز الحكيم الشامل للتأهيل ومخبز ال pku بمنطقة المعنا بمدينة قنا.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة سلمي القاضي عضو المكتب الفني بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل محافظ قنا جولته بتفقد مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين والمقام على مساحة 7 أفدنة، ويضم مركز علاج طبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة وغرفة قياس سمعي وفصول للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة وشدتها، إضافة إلى ورشة حديثة لتصنيع المنتجات الخشبية ومطبعة وعدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف تنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى حضانة نموذجية.

وتابع المحافظ، سير العمل بمخبز ال pku بمركز الحكيم، والذي يقدم منتجات خاصة بأمراض التمثيل الغذائي وحساسية القمح بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان المسجلين بقاعدة بيانات مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الصحة.