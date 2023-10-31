نشرة أخبار التوك شو: الاحتلال يواصل قصف مستشقيات غزة و"الصحة" الفلسطينية تستغيث

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد الإعلامي أحمد موسى، وجود وثائق تعود إلى عام 1971، تكشف عن مخطط ترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش.



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أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)



أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، إن بيان الأزهر عن أحداث غزة هو بيان الضمير الإنساني، وبيان تحية وإجلال وتقدير للمقاومين في فلسطين، فالأزهر الشريف لا يضع خطوط حمراء بشأن القضية الفلسطينية.

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قال الإعلامي تامر أمين إن لغة المواطن الصهيوني ليست لغة سياسة بل حديث كراهية، معلقا: "ميعرفوش الأدب".

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تامر أمين: خطاب الصهاينة حديث كراهية وليس صراعا سياسيا (فيديو)



انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، عمل حركة حماس وأنها السبب بما يحدث الآن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن حركة حماس هي مقاومة غير وطنية وحكومة غير شريفة، كما أن دعم المجتمعات للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لا يعني دعم حماس وهذا الخلط كارثي.

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إبراهيم عيسى: حماس فصيل إخواني اهانت التراب المصري في 2011



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عداءه مع جماعة الإخوان سيستمر إلى يوم الدين، من أجل الدفاع عن هذا الوطن، مشيرا إلى أنه لديه نفس الموقف مع الجماعات المنبثقة من جماعة الإخوان، ولكنه في هذه اللحظة لا يمكن أن يقول إلا إن حماس حركة مقاومة.

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نشأت الديهي: حماس حركة مقاومة ضد دولة الإرهاب الإسرائيلي



شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما على السياسي حمدين صباحي بسبب تصريحاته عن الأزمة الفلسطينية وبعض مطالبه من الققبادة المصرية.

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عمرو أديب يهاجم حمدين صباحي بسبب تصريحاته عن المساعدات الإنسانية لغزة (فيديو)



قال الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه تحذيرات جديدة لمستشفيات بقطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال وجه تحذيرات جديدة لمستشفيات بغزة للإخلاء الفوري



استعرض الإعلامي تامر أمين، الآراء المؤيدة والمعارضة لمقاطعة البرندات الأجنبية في مصر نصرة للقضية الفلسطينية ودعمًا لأهالي غزة الذين يقصفون ليل نهار من قبل قوات الاحتلال مسنودة من حكومات أجنبية تمتلك تلك المطاعم الشهيرة حول العالم.

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تامر أمين ينصر غزة والاقتصاد بمقاطعة البرندات: “جابتلنا الفقر والمرض” (فيديو)



قال الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه تحذيرات جديدة لمستشفيات بقطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال وجه تحذيرات جديدة لمستشفيات بغزة للإخلاء الفوري



كشف الدكتور صبحي سكيك مدير المستشفى التركي في قطاع غزة، إن العدوان الإسرائيلي استهدف طابقا في المستشفى والتي تعالج مرضى السرطان.

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المستشفى التركي بغزة: العدوان الإسرائيلي استهدف طابقا يعالج مرضى السرطان (فيديو)



قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تستهدف الأطباء وسيارات الإسعاف وتستخدم أسلحة محرمة دوليا وتريد محو غزة.

الصحة الفلسطينية: المستشفيات خاوية من الأدوية والاحتلال يستهدف الأطباء وسيارات الإسعاف

