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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إبراهيم عيسى: حماس فصيل إخواني اهانت التراب المصري في 2011

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، عمل حركة حماس وأنها السبب بما يحدث الآن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن حركة حماس هي مقاومة غير وطنية وحكومة غير شريفة، كما أن دعم المجتمعات للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لا يعني دعم حماس وهذا الخلط كارثي

 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 

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وأوضح أن حماس اهانت التراب المصري الوطني واحتلت رفح في 3 ساعات عام 2011، إلا أن الجيش المصري استعادها سريعًا، كما أنها اقتحمت السجون مع الإخوان واطلقوا سراح سجناءهم بما فيه اعتداء على مصر وهي التي تمت في وقت حكم الإخوان، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين.

ونوه بأنه لا يوجد في التاريخ العربي مقاومة دينية وفقط هي مقاومة وطنية التي تظهرت في التاريخ، على عكس ما تظهر به حماس في زي المقاومة الإسلامية، مشددًا على أن تديين للصراع وتحويله إلى مواجهة يهودية إسلامية وهو مكسب للاحتلال ويخدم إسرائيل، مؤكدًا أن حماس دعمت وشغلت التنظيمات الإرهابية في سينا.

وتابع: "حماس فصيل إخواني تحالف مع الإخوان في تفجير مباني"، موضحًا أن حماس موالية بشكل كامل لإيران وهي ذراع لدول أجنبية في قلب فلسطين، منوهًا بأن العاطفة تهيمن على عقل المجتمع العربي في سياق التعامل مع العمليات والعدوان الإسرائيلي على غزة. 

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