الصحة الفلسطينية: المستشفيات خاوية من الأدوية والاحتلال يستهدف الأطباء وسيارات الإسعاف (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تستهدف الأطباء وسيارات الإسعاف وتستخدم أسلحة محرمة دوليا وتريد محو غزة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن مستشفيات فلسطين خاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

الجثث الموجودة تحت الأنقاض باتت في حالة تحلل

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الجثث الموجودة تحت الأنقاض باتت في حالة تحلل، وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض بين النازحين الفلسطينيين الذين فروا من القصف الإسرائيلي.

نقص في الوقود للمستشفيات في فلسطين

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك نقصًا في الوقود للمستشفيات في فلسطين، معلنًا أن أكثر من مليون شخص نزحوا وهناك حاجة ملحة لإنقاذ حياة الفلسطينيين من هذا القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستمر بارتكاب جرائم يومية ضد الفلسطينيين.

كشف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن 3500 طفلا فلسطينيا استشهدوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق.

وأضاف منصور: "آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار".

,تابع: "غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي".

ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرا ويدافع عن نفسه

واختتم حديثه قائلا: "لماذا يؤكد بعض أعضاء مجلس الأمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون أن يذكر ذلك للفلسطينيين، ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرا ويدافع عن نفسه".

والتأم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة، ليلة الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

إيصال المساعدات إلى غزة يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي

وقالت الأمم المتحدة الإثنين إن إيصال المساعدات إلى غزة يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي، وإن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات.