الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال وجه تحذيرات جديدة لمستشفيات بغزة للإخلاء الفوري

قال الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه تحذيرات جديدة لمستشفيات بقطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين أن جيش الاحتلال يقوم بقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترًا.

مستشفى القدس في غزة يأوي 450 مريضًا

وأشارمدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى القدس في غزة يأوي 450 مريضًا ونحو 14500 نازح، فكيف يتم الإخلاء، خاصة أن الإخلاء لا يضمن الأمان لهم بعد قصف الاحتلال للنازحين.

وأوضح أن الهلال الأحمر المصري يبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بخاصة بعد منع دخول الطواقم الطبية من الخارج كما حدث في الحروب السابقة.

وطالبت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية والعاجلة لمستشفى القدس والعمل على وقف قرار الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفى تمهيدًا لقصفه.

قالت فرسخ في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز الإخبارية "إن إدارة مستشفى القدس تلقت تهديدًا شديد اللهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة، كونه سيتم قصفه، وذلك بالتزامن مع تكثيف الغارات الإسرائيلية في محيط مبنى المستشفى".

وأعربت عن قلقها الشديد على سلامة الطواقم الطبية العاملة في مستشفى القدس، الذي يجب أن يكون مكانا آمنا ومحميا بموجب القانون الدولي الإنساني وكل القوانين الدولية، مضيفة أن المستشفى يضم نحو 500 مريض منهم من في العناية المركزة، لذا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم الإخلاء.

أشارت إلى أنه يتواجد أيضا داخل المستشفى حوالي 12 ألف نازح ممن تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من النزوح إلى أي مكان، وأغلبهم من النساء والأطفال فضلا عن 100 شخص تابعين للطواقم الطبية.

تتعرض المستشفيات للتهديدات من الاحتلال يوميا لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو في محيطها أيضا، والذي يؤوي آلاف المواطنين، حيث ارتكب مجزرة في قصف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة في الـ17 من الشهر الجاري، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين.