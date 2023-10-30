الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تامر أمين ينصر غزة والاقتصاد بمقاطعة البرندات: “جابتلنا الفقر والمرض” (فيديو)

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

استعرض الإعلامي تامر أمين، الآراء المؤيدة والمعارضة لمقاطعة البرندات الأجنبية في مصر نصرة للقضية الفلسطينية ودعمًا لأهالي غزة الذين يقصفون ليل نهار من قبل قوات الاحتلال مسنودة من حكومات أجنبية تمتلك تلك المطاعم الشهيرة حول العالم. 

وقال إن الرأي الذي يرى في مقاطعة البرندات تأثير على العمالة المصرية صحيح من جانب وخطأ من جانب آخر، موضحًا أن البرندات يرسل لها جزءا من الأرباح تقدر بنسب معينة مقابل وضع علامة البراند وبالتالي الأرباح تذهب إلى أميركا والدول الغربية وتترجم لدعم عسكري للكيان الصهيوني لارتكاب الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

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وأكد خلال تقديم برنامجه “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء الاثنين، أنه يؤيد المقاطعة بشدة، واصفًا إياها بالفكرة السياسية لمعاقبة الدول التي تصدر أفعالًا حمقاء تمس سيادة وأسس الدول، مطالبًا بأن تكون المقاطعة متواصلة ومستمرة وتوديع أسلوب “عقدة الخواجة” من أجل تقوية الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن المطاعم المصرية تملء البلد من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق حتى الغرب وتقدم أشهى الأطعمة بأسعار مناسبة وبمكونات مميزة، مردفًا: “البرندات الأجنبية جبتلنا المرض والفقر بالمكونات الرديئة وبإضعاف الاقتصاد بخطف الأموال من مشروعات شبابنا”.

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